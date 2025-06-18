Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Галле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Кентена Гали во втором круге турнира в Галле (Германия).

Результат – 6:2, 7:5.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Гали – 48-е.

Следующий соперник россиянина определится позднее. Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.