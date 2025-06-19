Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил канадца Феликса Оже-Альяссима во втором крунге турнира в Галле (Германия).

Результат встречи – 6:3, 1:6, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 22-е место, Оже-Альяссим – 27-е.

В четвертьфинале Хачанов может сыграть с соотечественником Андреем Рублевым (№14 в мировом рейтинге), если тот победит аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63).

Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.