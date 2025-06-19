Рублев выбыл из теннисного турнира в Галле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил аргентинцу Томасу-Мартину Этчеверри во втором круге турнира в Галле (Германия).

Результат встречи – 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) в пользу спортсмена из Южной Америки.

В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Этчеверри – 63-е.

В четвертьфинале Этчеверри сыграет с еще одним россиянином Кареном Хачановым (22).

Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.