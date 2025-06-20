Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес в пятницу экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, сообщает DeTelegraaf.

В пятницу он доставлен на родину самолетом, зафрахтованном судебными органами. После этого спортсмена поместили в следственный изолятор.

Ранее Промеса заочно (футболист находился в России) приговорили к двум срокам – к шести годам за участие в торговле наркотикам и к полутора годам за удар ножом своего родственника.

В конце февраля 2024 года Промес вместе со "Спартаком" участвовал в тренировочных сборах, но был задержан (а после арестован) по совершенно не связанному с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. В мае стало известно, что 32-летний футболист освобожден из-под стражи, однако ему было запрещено покидать ОАЭ.

12 июня этого года Промес был задержан в Дубае по запросу Нидерландов об экстрадиции.

Промес выступал за "Спартак с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. Он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. В 2017 году был признан лучшим футболистом России.

Помимо "Спартака", Промес играл за нидерландские "Твенте", "Гоу Эхед Иглз", "Аякс", испанскую "Севилью", а также "Дубай Юнайтед" (ОАЭ).