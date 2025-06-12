Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция Дубая арестовала бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса по запросу об экстрадиции нидерландской системы правосудия. Об этом сообщает DeTelegraaf.

Новость об аресте подтвердил адвокат выступавшего за сборную Нидерландов спортсмена Джем Полат. После полуночи в четверг правоохранительные органы доставили 33-летнего футболиста из дома в следственный изолятор.

Ранее адвокат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство.

В феврале 2024 года суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к полутора годам тюремного заключения за то, что он ударил ножом своего родственника.

В конце февраля 2024 года Промес вместе со "Спартаком" участвовал в тренировочных сборах, но был задержан (а после арестован ) по совершенно не связанному с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. В мае стало известно, что 32-летний футболист освобожден из-под стражи, однако ему запрещено покидать ОАЭ.

Находясь в ОАЭ, Промес подписл контракт с командой "Дубай Юнайтед".

Промес выступал за "Спартак с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. Он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.