Поиск

Чемпион Hardcore FC Мусаев призвал Батыргазиева держать дисциплину в бою с Диккенсом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев заявил, что олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев не должен ввязываться в драку во время поединка с экс-чемпионом IBO, а ныне обладателем пояса WBA International во втором полулегком весе британцем Джеймсом Диккенсом.

СпортБатыргазиев назвал бой с Ромеро самым эмоциональным в карьереЧитать подробнее

"Бои Альберта не бывают скучными. Особенно его последний поединок заставил понервничать. Альберт – очень техничный, быстрый, у него классная школа и отличное чувство дистанции. Но Диккенс — это крепкий соперник с опытом больших боев, и просто так его не пройдешь. Тут важно, чтобы Батыргазиев не ввязался в драку и держал дисциплину — тогда он должен перебоксировать британца", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

"Думаю, если все сделает грамотно, то победит и откроет себе дорогу в мир больших и денежных боев. Повлияет ли то, что Альберт будет драться не в России? Думаю, это пойдет на пользу. Лучше привыкнуть к таким условиям, ведь в больших боях не всегда будешь драться дома. К тому же бой пройдет в Турции, а не в Англии. Так что Диккенс тоже в гостях", - отметил Мусаев.

Бой возглавит турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле. Батыргазиев будет защищать свои титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBА.

Стамбул IBA Альберт Батыргазиев Тимур Мусаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" продадут за рекордную в НБА сумму

ПСЖ уступил "Ботафого" на клубном ЧМ по футболу

Гол Месси помог "Интер Майами" одолеть "Порту" на клубном ЧМ

Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 года

ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 года

ХК "Локомотив" продлил контракт с Радуловым

ХК СКА отказался играть на новой арене

ХК СКА отказался играть на новой арене

Футболист Зелимхан Бакаев перешел в "Локомотив"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });