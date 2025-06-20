Чемпион Hardcore FC Мусаев призвал Батыргазиева держать дисциплину в бою с Диккенсом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев заявил, что олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев не должен ввязываться в драку во время поединка с экс-чемпионом IBO, а ныне обладателем пояса WBA International во втором полулегком весе британцем Джеймсом Диккенсом.

"Бои Альберта не бывают скучными. Особенно его последний поединок заставил понервничать. Альберт – очень техничный, быстрый, у него классная школа и отличное чувство дистанции. Но Диккенс — это крепкий соперник с опытом больших боев, и просто так его не пройдешь. Тут важно, чтобы Батыргазиев не ввязался в драку и держал дисциплину — тогда он должен перебоксировать британца", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

"Думаю, если все сделает грамотно, то победит и откроет себе дорогу в мир больших и денежных боев. Повлияет ли то, что Альберт будет драться не в России? Думаю, это пойдет на пользу. Лучше привыкнуть к таким условиям, ведь в больших боях не всегда будешь драться дома. К тому же бой пройдет в Турции, а не в Англии. Так что Диккенс тоже в гостях", - отметил Мусаев.

Бой возглавит турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле. Батыргазиев будет защищать свои титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBА.