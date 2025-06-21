Владелец ФК "Торпедо Москва" арестован на два месяца по делу о взятке арбитру

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест владельца АО ФК "Торпедо Москва", соучредителя ООО "Спортивная-строительная компания" Леонида Соболева по подозрению во взятке арбитру.

"Судом в отношении Соболева Леонида Давыдовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в суде.

По данным МВД, Соболев и второй фигурант дела директор АО ФК "Торпедо Москва" Валерий Скородумов в период с марта по май 2025 года предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды "Торпедо Москва" денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий. Среди них - обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

Скородумов и Соболев обвиняются в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые были задержаны при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с коллегами из ФСБ.

В используемых руководителями клуба жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области прошли обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.