Аргентинский футболист Брайан Мансилья перешел из "Оренбурга" в "Ахмат"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Брайан Мансилья стал игроком "Ахмата", сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.

Контракт с 28-летним аргентинцем заключен на три года.

Предыдущим клубом Мансильи был "Оренбург", который по итогам прошлого сезона выбыл из РПЛ в Первую лигу.

До перехода в "Оренбург" летом 2022 года нападающий выступал за аргентинские клубы "Расинг", "Кильмес", "Химнасия", "Платенсе", португальские команды "Витория", "Фаренсе".