Российский боксер Туков уверен в победе Барриоса над Пакьяо

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Чемпион WBA Intеrnational в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков заявил, что изначально скептически воспринял сообщения о возвращении на ринг филиппинца Мэнни Пакьяо. Теперь он с интересом ожидает боя Пакьяо с американцем Марио Барриосом.

Фаворитом боя Туков считает Барриоса.

"Сначала, когда услышал, вообще отнесся к анонсу скептически. Думал, будет выставочный, благотворительный бой. Но потом я увидел, кто соперник, что бой за титул… И понял: похоже, Мэнни Пакьяо решил еще раз вписать свое имя в историю. Это нелегкий, проходной бой для ветерана, Марио Барриос - серьезный соперник", - сказал Туков "Интерфаксу".

"Мне будет интересно посмотреть этот поединок. Мэнни в ринге всегда делает красоту, работает с полной самоотдачей. На кону будет стоять титул чемпиона мира, бой серьезный! Кто фаворит? Для меня, конечно, Марио Барриос. Годы берут свое, во-первых, а во-вторых, еще и достаточно большой вес будет в этом поединке. Марио еще на подъеме, он молодой, он только набирает обороты", - отметил Туков.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 46-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с действующим чемпионом по версии WBC в полусреднем весе 30-летним Марио Барриосом 19 июля в Лос Анджелесе (США).

Сам Вадим Туков5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions проведет бой за пояс WBA Gold в среднем весе против Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана.