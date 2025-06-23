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Тренер боксера Батыргазиева допустил сюрпризы со стороны Диккенса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Британский боксер Джеймс Диккенс может преподнести сюрприз в поединке с Альбертом Батыргазиевым, заявил менеджер и тренер российского боксера Эдуард Кравцов.

"Диккенс - опытный боксер, у него серьезные бойцовские качества, неплохо обучен. Сейчас он готовится у тренера, который в свое время готовил Джоно Кэрролла к бою с Альбертом. Так что тренер не понаслышке знает о сильных и слабых сторонах Альберта. Так что вполне возможно, они готовят нам сюрприз. Соперник серьезный, плюс это первый бой Альберта за пределами России", - приводит слова Кравцова "Матч ТВ".

Бой возглавит турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле. Батыргазиев будет защищать свои титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

На профессиональном ринге 28-летний Батыргазиев провел 12 боев, во всех победил (восемь поединков завершил досрочно).

На его счету 34-летнего Диккенса 35 побед (14 – нокаутом) при пяти поражениях.

бокс Джеймс Диккенс Эдуард Кравцов Альберт Батыргазиев
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