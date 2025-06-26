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Роналду продлил контракт с "Аль-Насром"

Роналду продлил контракт с "Аль-Насром"
Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Криштиану Роналду подписал новое соглашение с "Аль-Насром", сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Новый контракт с 40-летним португальцем будет действовать до 2027 года.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в 2023 году, в том же году стал победителем Арабской лиги чемпионов.

До этого он выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Ювентус", став многократным победителем национальных и международных клубных турниров.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и дважды – Лигу наций УЕФА. Португалец – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Криштиану Роналду Аль-Наср футбол
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