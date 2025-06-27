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Чемпион мира Атаев назвал Батыргазиева одним из лучших российских боксеров

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чемпион IBA.PRO, чемпион мира-2023, чемпион Европы-2024, боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев считает Альберта Батыргазиева фаворитом поединка с британцем Джеймсом Диккенсом.

"Я уверен, что Альберт - фаворит в этом поединке. Батыргазиев всегда показывает зрелищные поединки! О сопернике я ничего не знаю, но это точно серьезный боксер, потому что на таком уровне, как у Альберта, легких оппонентов уже не бывает", - сказал Атаев "Интерфаксу".

"На сегодняшний день Батыргазиев – один из лучших боксеров-профессионалов в России. Его поединки и образ жизни должны быть примером для подрастающего поколения! Альберт мой близкий друг, я болею за него и уверен, что он добьется еще больших успехов в спорте", - отметил Атаев.

Поединок Батыргазиева и Диккенса возглавит турнир "IBA.PRO 7", который пройдет 2 июля в Стамбуле. Батыргазиев будет защищать свои титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBА.

28-летний Батыргазиев – олимпийский чемпион-2020. На профессиональном ринге он провел 12 боев, во всех победил (восемь поединков завершил досрочно).

На его счету экс-чемпиона IBO, а ныне обладателя пояса WBA International во втором полулегком весе 34-летнего Диккенса 35 побед (14 – нокаутом) при пяти поражениях.

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