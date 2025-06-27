Футболист "Краснодара" Кордоба признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам сезона-2024/25.

Церемония награждения лауреатов наград Герои РПЛ проходит в Москве в пятницу.

Также 32-летний колумбиец признан лучшим нападающим, кроме того он стал автором самого красивого гола сезона (в ворота "Крыльев Советов").

Лучшим тренером стал наставник "Краснодара" Мурад Мусаев.

Лучшим полузащитником назван Эдуард Сперцян из "Краснодара", лучшим защитником – Мойзес из ЦСКА. Лучшим вратарем признан Станислав Агкацев из "Краснодара".

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев получил награду как автор лучшей голевой передачи (в матче с "Краснодаром"). Лучший ассистент – полузащитник московского "Динамо" Бителло (12 голевых передач).

Лучшим бомбардиром стал Манфред Угальде из "Спартака" (17 голов). За него (задействован в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ) награду получил полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.

Самым медийным футболистом назван Федор Смолов ("Краснодар").

Лучший молодой игрок сезона – Алексей Батраков ("Локомотив").

Лучший комментатор – Роман Нагучев.