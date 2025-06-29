ПСЖ разгромил команду Месси в 1/8 финала клубного ЧМ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 победили американский "Интер Майами" в 1/8 финала проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра состоялась в Атланте.

Два гола забил Жоау Невеш (6-я, 39-я минуты), один – Ашраф Хакими (45+3). Кроме того, на 44-й минуте состоялся автогол футболиста "Интера Майами" Томаса Авилеса.

В составе "Интера Майами полный матч провел экс-футболист ПСЖ восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Российский вратарь клуба из Франции Матвей Сафонов на поле не выходил.

ПСЖ вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия). Эти команды встречаются в воскресенье, начало – 23:00 мск.