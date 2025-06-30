"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 4:2 обыграли бразильский "Ботафого" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.

Встреча прошла в Майами.

В составе "Баварии" дубль оформил Харри Кейн (10-я, 73-я минуты), один гол на счетку Леона Горецки (41). Кроме того, на 6-й минуте зафиксирован автогол игрока "Ботафого" Эрика Пульгара.

Авторы голов в составе "Ботафого": Жерсон (33), Жоржиньо (54, с пенальти).

"Бавария" вышла в четвертьфинал, где 5 июля (начало – 19:00 мск) сыграет с французским "Пари Сен-Жермен".