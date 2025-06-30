Поиск

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко перешел из "Детройта" в "Миннесоту"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко перешел в "Миннесоту", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Переход состоялся в результате обмена.

В прошлом сезоне 33-летний Тарасенко набрал в 80 матчах за "Детройт" 33 (11+22 по системе "гол+пас") очка.

В НХЛ спортсмен играл также за "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву", "Флориду". Всего он провел 831 матч в регулярных чемпионатах, набрав 662 (304+358) очка.

В составе "Сент-Луиса" и "Флориды" он по разу выиграл Кубок Стэнли.

НХЛ хоккей Миннесота Детройт Владимир Тарасенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона

Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона

ФИФА сняла с "Локомотива" запрет на регистрацию новых игроков

Уимблдон-2025. Пары с участием россиян

Уимблдон-2025. Пары с участием россиян

"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

ПСЖ разгромил команду Месси в 1/8 финала клубного ЧМ

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

Прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России-2025/2026

РФС признал Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона

РФС признал Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона

Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

"Челси" вышел в четвертьфинал клубного ЧМ по футболу

"Челси" вышел в четвертьфинал клубного ЧМ по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });