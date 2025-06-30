Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко перешел из "Детройта" в "Миннесоту"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко перешел в "Миннесоту", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Переход состоялся в результате обмена.

В прошлом сезоне 33-летний Тарасенко набрал в 80 матчах за "Детройт" 33 (11+22 по системе "гол+пас") очка.

В НХЛ спортсмен играл также за "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву", "Флориду". Всего он провел 831 матч в регулярных чемпионатах, набрав 662 (304+358) очка.

В составе "Сент-Луиса" и "Флориды" он по разу выиграл Кубок Стэнли.