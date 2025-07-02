Поиск

Рублев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Харрис – 320-е.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Франции 123-й ракеткой мира Адриана Маннарино.

В третий круг также пробился россиянин Карен Хачанов (20), со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 обыгравший японца Шинтаро Мочизуки (144). Следующий соперник Хачанова – португалец Нуну Боржеш (37).

Андрей Рублев Карен Хачанов Уимблдон теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ХК "Спартак" продлил контракт с Жамновым

Во второй круг Уимблдона пробились 11 россиян

Во второй круг Уимблдона пробились 11 россиян

Определились все четвертьфинальные пары клубного ЧМ по футболу

"Реал" обыграл "Ювентус" и вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров московского ХК "Динамо"

Антон Заболотный стал игроком "Спартака"

Антон Заболотный стал игроком "Спартака"

"Манчестер Сити" проиграл "Аль-Хилялю" в 1/8 финала клубного ЧМ

"Интер" проиграл "Флуминенсе" в 1/8 финала клубного ЧМ по футболу

Рублев и Хачанов вышли во второй круг Уимблдона

Рублев и Хачанов вышли во второй круг Уимблдона
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });