Рублев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Харрис – 320-е.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Франции 123-й ракеткой мира Адриана Маннарино.

В третий круг также пробился россиянин Карен Хачанов (20), со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 обыгравший японца Шинтаро Мочизуки (144). Следующий соперник Хачанова – португалец Нуну Боржеш (37).