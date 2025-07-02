Рублев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге Уимблдонского турнира.
Результат – 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.
В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Харрис – 320-е.
В следующем круге россиянин сыграет с представителем Франции 123-й ракеткой мира Адриана Маннарино.
В третий круг также пробился россиянин Карен Хачанов (20), со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 обыгравший японца Шинтаро Мочизуки (144). Следующий соперник Хачанова – португалец Нуну Боржеш (37).