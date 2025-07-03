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Российский хоккеист Шабанов перешел в "Нью-Йорк Айлендерс"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Максим Шабанов стал игроком "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

С 24-летним форвардом подписан однолетний контракт новичка.

В "Айлендерс" Шабанов перешел из челябинского "Трактора", где в прошлом сезоне стал финалистом Кубка Гагарина. За четыре сезона в составе "Трактора" он провело 207 матчей регулярных чемпионатов КХЛ, в которых набрал 105 (67+83 по системе "гол+пас") очков. Также на счету Шабанова 31 (13+18) очко в 36 матчах плей-офф.

хоккей Трактор КХЛ Нью-Йорк Айлендерс Максим Шабанов НХЛ
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