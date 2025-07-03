Гендиректор IBA.PRO Ал Сиеста расстроен поражением Батыргазиева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO промоутер Ал Сиеста заявил, что его расстроило поражение российского боксера Альберта Батыргазиева от британца Джеймса Диккенса на турнире "IBA.PRO 7" в Стамбуле.

"Расстроен, что Альберт проиграл. С другой стороны, на это воля всевышнего, как сказал сам Альберт. Ну и, если кто-то и выиграл у Батыргазиева, пусть это будет Джаза Диккенс, которого я давно знаю. Это очень чистый, порядочный и открытый человек, отличный боксер. Он был одним из первых боксеров, с которым я познакомил Давида Аванесяна, когда привез того в Великобританию", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу"

"В этом бою что-то пошло не так. Может, Альберту тяжело входить в этот вес. Может, были тяжелые нагрузки. Вспоминаем его прошлый бой, когда он тоже несколько раз был в нокдауне. То есть его держалочка немного что ли сдает… Нужно отдохнуть, проверить здоровье", - считает промоутер.

Ал Сиеста оказался доволен уровнем прошедшего турнира.

"Из позитивного - IBA.PRO провел очередной шикарный турнир, на которым были конкурентные и бескомпромиссные бои. Матчмейкинг на высочайшем уровне", - сказал он.

Поединок Батыргазиева и Диккенса возглавил турнир и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

В результате поражения Батыргазиев потерял титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

До этого олимпийский чемпион-2020 выиграл в качестве профессионала 12 побед подряд.

В активе 34-летнего Диккенса 36 побед и пять поражений.