Поиск

Чемпион IBA Шумков назвал неожиданным поражение Батыргазиева

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков выразил уверенность, что Альберт Батыргазиев сделает выводы после поражения от британца Джеймса Диккенса на турнире "IBA.PRO 7" в Стамбуле.

"Если честно, вообще не ожидал такого исхода. Думал, что Альберт, как и в прошлых поединках, передышит своего соперника и заберет победу. Думаю, это был лаки панч и Диккенс просто не упустил свою возможность. Уверен, что Батыргазиев и его тренерский штаб сделают работу над ошибками и вернутся сильнее", - сказал Шумков "Интерфаксу".

СпортБатыргазиев лишился титулов чемпиона мира по версии WBA и IBAЧитать подробнее

"Я не так внимательно слежу за этим профессиональным дивизионом, поэтому не могу сказать, как это влияет на расстановку сил. Сейчас я сконцентрирован на любительском боксе", - отметил собеседник агентства.

Поединок Батыргазиева и Диккенса 2 июля возглавил турнир и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

В результате поражения Батыргазиев потерял титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

До этого олимпийский чемпион-2020 выиграл в качестве профессионала 12 побед подряд.

В активе 34-летнего Диккенса 36 побед и пять поражений.

Альберт Батыргазиев Джеймс Диккенс Всеволод Шумков бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Аргентинский футболист Роман Вега перешел в "Зенит"

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Футболист Писарский отстранен на четыре года за участие в ставках

Футболист Писарский отстранен на четыре года за участие в ставках

Завершавший карьеру Тайсон Фьюри анонсировал третий бой с Александром Усиком

Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Жота погиб в ДТП

Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Жота погиб в ДТП

Российский хоккеист Шабанов перешел в "Нью-Йорк Айлендерс"

Батыргазиев лишился титулов чемпиона мира по версии WBA и IBA

Рублев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона

ХК "Спартак" продлил контракт с Жамновым

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });