Чемпион IBA Шумков назвал неожиданным поражение Батыргазиева

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков выразил уверенность, что Альберт Батыргазиев сделает выводы после поражения от британца Джеймса Диккенса на турнире "IBA.PRO 7" в Стамбуле.

"Если честно, вообще не ожидал такого исхода. Думал, что Альберт, как и в прошлых поединках, передышит своего соперника и заберет победу. Думаю, это был лаки панч и Диккенс просто не упустил свою возможность. Уверен, что Батыргазиев и его тренерский штаб сделают работу над ошибками и вернутся сильнее", - сказал Шумков "Интерфаксу".

"Я не так внимательно слежу за этим профессиональным дивизионом, поэтому не могу сказать, как это влияет на расстановку сил. Сейчас я сконцентрирован на любительском боксе", - отметил собеседник агентства.

Поединок Батыргазиева и Диккенса 2 июля возглавил турнир и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

В результате поражения Батыргазиев потерял титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

До этого олимпийский чемпион-2020 выиграл в качестве профессионала 12 побед подряд.

В активе 34-летнего Диккенса 36 побед и пять поражений.