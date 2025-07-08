Обладатель Кубка Стэнли стал тренером в "Спартаке"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Энтони Мур стал тренером по физические подготовки "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Новичками тренерского штаба "Спартака" стали тренер по защитникам, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Игорь Александрович Кравчук и два тренера по физической подготовке – двукратный обладатель Кубка Гагарина Хассан Саид, работавший в "Спартаке" с 2017 по 2021 год, а также Энтони Мур, ставший обладателем Кубка Стэнли с клубом "Флорида Пантерз" в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что "Спартак" продлил контракт с главным тренером Алексеем Жамновым.