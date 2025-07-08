Хоккеист московского "Динамо" Менелл перешел в СКА

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Защитник Бренанн Менелл перешел из "Динамо" в петербургский СКА, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Игрок обороны отправляется в Санкт-Петербург, а в обратном направлении последуют защитник Тимур Кол и вратарь Станислав Бережной", - говорится в сообщении.

26-летний Менелл стал игроком "Динамо" в сезоне-20223/23. За московскую команду он провел 178 матчей, в которых набрал 108 (14+94 по системе "гол+пас") очка. В ее составе стал обладателем Кубка Континента в 2024 году.