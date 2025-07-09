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Мусаев проведет бой с Боррего за пояс IBA.PRO Intercontinental

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 россиянин Вадим Мусаев 22 июля в Душанбе примет участие в поединке за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг против мексиканца Хосе Мигеля Боррего. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой состоится в главном карде турнира ".PRO 8", который пройдет в рамках Центральноазиатского международного экономического форума.

На счету Мусаева на профессиональном ринге 12 побед (восемь – нокаутом), поражений нети. У Боррего 22 победы (18 досрочно) при четырех поражениях.

В главном бою "IBA.PRO 8" чемпион Азии-2019, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Баходур Усманов из Таджикистана в 10-раундовом поединке проведет защиту титула IBA.PRO Intercontinental в легком весе против камерунца Кристофера Муафо. Также на кону будет стоять пояс WBO Intercontinental.

В со-главном событии турнира бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Довлат Болтаев из Таджикистана в 8-раундовом поединке за пояс IBA.PRO Intercontinental в первом тяжелом весе встретится с нигерийцем Соломоном Адебайо.

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