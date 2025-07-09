Герман Титов не видит трагедии в поражении Харитона Агрба от Рубена Муньоза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал неожиданное поражение россиянина Харитона Агрба от Рубена Муньоза.

"Это бокс, за это мы его и любим. В бою Харитона произошел невероятный апсет, что поделаешь. Агрба пропустил удар, который не видел, короткий, навстречу. Он молодой, перспективный боксер, но в боксе такое случается. Харитона мы в ринге RCC Boxing точно еще увидим", - сказал Титов "Интерфаксу".

"В бою Харитона Агрба, я считаю, случился лаки-панч. Ему сейчас в первую очередь нужно восстановиться, в том числе психологически, пройти обследования, все ли в порядке. Может, даже отдохнуть небольшое время от бокса. Дальше нужно закрывать поражение и двигаться дальше. Он молодой для профессионального бокса, и ничего критичного не произошло, о завершении карьеры говорить рано. Многие великие чемпионы проигрывали, мало кто оставался без поражений. Многие возвращались и становились сильнее. Я надеюсь, что Агрба как раз из таких", - отметил Титов.

На кону этого поединка, прошедшего 5 июля в Екатеринбурге, стояло звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.