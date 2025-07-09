Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды "Формулы-1" Red Bull

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Кристиан Хорнер, который двадцать лет руководил командой "Формулы-1" Red Bull, уволен с этого поста, решение вступает в силу немедленно.

Команда сообщила о назначении новым руководителем Лорана Мекиса - бывшего главу Racing Bulls.

Контракт Хорнера был рассчитан до 2030 года. При нем в Red Bull Себастиан Феттель четыре раза побеждал в чемпионате (2010-2013 гг.), еще столько же побед было на счету пилота Макса Ферстаппена (2021-2024 гг.). Также команда завоевала шесть кубков конструкторов.

Сейчас Red Bull на четвертом месте в Кубке конструкторов.