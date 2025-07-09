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Юрист анонсировал роспуск "Торпедо" в случае исключения из РПЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Адвокат совладельца "Торпедо" Леонида Соболева Андрей Алешкин заявил, что московский клуб будет распущен в случае исключения из Российской премьер‑лиги (РПЛ).

"Он считает, что если РФС, в настоящее время, не имея решения суда и никаких неопровержимых доказательств, что было оказано хоть какое‑то влияние, примет такое решение, а именно исключит "Торпедо" из РПЛ, то Леонид Давыдович просил до всех донести информацию, что в тот же день команда будет распущена. Стадион он достроит и отдаст детской спортивной команде "Торпедо". Вот такое решение принял Леонид Соболев сегодня", - приводит слова Алешкина "Матч ТВ.

Мещанский суд Москвы в июне санкционировал арест владельца АО ФК "Торпедо Москва", соучредителя ООО "Спортивная-строительная компания" Леонида Соболева по подозрению во взятке арбитру.

По данным МВД, Соболев и второй фигурант дела директор АО ФК "Торпедо Москва" Валерий Скородумов в период с марта по май 2025 года предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды "Торпедо Москва" денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий. Среди них - обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

футбол Торпедо
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