Анчелотти приговорен к году тюрьмы за неуплату налогов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд в Испании приговорил главного тренера сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти к году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Также суд оштрафовал испанца на 386 тыс. евро.

Прокуратура обвинила 66-летнего Анчелотти в мошенничестве с государством на сумму 1 млн евро. Нарушения касались 2014 и 2015 годов, когда Анчелотти работал в мадридском "Реале". Специалист обвинялся в том, что предоставлял в налоговые органы подставные компания для сокрытия реальных доходов.

СМИ указывают на то, что тюремные сроки до двух лет в Испании носят как правило условный характер.