Обвиняемый в получении взятки от "Торпедо" арбитр отправлен под домашний арест

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спортивный судья, обвиняемый в получении 1,5 млн рублей от руководства футбольного клуба "Торпедо" за оказание влияния на результаты матча, задержан и отправлен под домашний арест, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта (посредника, передавшего арбитру взятку) - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк журналистам в четверг.

По ее данным, руководителями клуба "Торпедо" через посредника главному судье матча были переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей "за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования".

В конце мая состоялся матч между "Торпедо Москва" и командой "Камаз", который закончился со счетом 1:1. Этот результат позволил ФК "Торпедо Москва" выйти в Российскую премьер-лигу. Матч судил арбитр Богдан Головко.

"В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса)", - сказала Волк.

В конце июня Волк сообщала о задержании директора и владельца АО ФК "Торпедо Москва" Валерия Скородумова и Леонида Соболева по подозрению во взятке арбитру.

По версии следствия, фигуранты совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками.

"Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды "Торпедо Москва" денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий. Среди них - обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока", - пояснила представитель МВД.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

10 мая КДК РФС решил исключить "Торпедо" из числа участников РПЛ и оштрафовать клуб на 5 млн рублей.