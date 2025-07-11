СМИ сообщили о решении утвердить "Оренбург" участником РПЛ вместо "Торпедо"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бюро исполкома РФС утвердило "Оренбург" в качестве 16-го участника Российской премьер-лиги в новом сезоне. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Оренбург" в РПЛ сыграет вместо московского "Торпедо", которого исключили из элитного дивизиона за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

В прошлом сезоне "Оренбург" занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и напрямую вылетел в Первую лигу. "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге и завоевало прямую путевку в РПЛ.