Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко перешел в "Трактор"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Михаил Григоренко стал игроком "Трактора", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

"Соглашение с трехкратным обладателем Кубка Гагарина рассчитано на два сезона", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом олимпийского чемпиона был петербургский СКА, в котором он отыграл сезон-2024/25. В 71 встрече регулярного чемпионата и плей-офф Григоренко набрал 48 (21+27 по системе "гол+пас") очков.