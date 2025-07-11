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Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко перешел в "Трактор"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Михаил Григоренко стал игроком "Трактора", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

"Соглашение с трехкратным обладателем Кубка Гагарина рассчитано на два сезона", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом олимпийского чемпиона был петербургский СКА, в котором он отыграл сезон-2024/25. В 71 встрече регулярного чемпионата и плей-офф Григоренко набрал 48 (21+27 по системе "гол+пас") очков.

хоккей Трактор СКА Михаил Григоренко
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