"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" уступили махачкалинскому "Динамо" в домашнем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

На 87-й минуте футболист "Динамо" Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

На 90+5 минуте спартаковец Руслан Литвинов забил ответный гол.

В серии пенальти успешнее оказались махачкалинцы (4-3).

"Динамо" возглавило группу С, набрав 5 очков. "Спартак" - на втором месте, 4 балла. Далее идут нижегородский "Пари НН" и "Ростов" (Ростов-на-Дону), не набравшие очков.