Менеджер Тарасов предрек Чимаеву статус главной мировой суперзвезды ММА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Известный менеджер Виталий Тарасов сказал, что представляющий ОАЭ боец российского Хамзат Чимаев близок к статусу главной мировой суперзвезды ММА.

В воскресенье Чимаев победил Дрикуса Дю Плесси из ЮАР и стал чемпионом UFCв среднем весе.

"С точки зрения вовлечения аудитории, просмотров, продажи билетов...Этот бой фиксировал колоссальный интерес. Чимаев, в чьих-то глазах незрелищно отработавший на победу, стал чемпионом, разбил множественные мифы о себе и вновь стал выглядеть супердоминирующе. За ним начинают следить глобально. Уверен, пару лет, и он станет главной мировой звездой ММА", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

На счету Чимаева теперь 15 побед в 15 поединках в ММА. Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.