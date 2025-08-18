Канадский хоккеист Джошуа Ливо перешел в "Трактор"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Канадский нападающий Джошуа Ливо стал игроком "Трактора", сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан до конца сезона 2025/26.

С 2023 года Ливо играл в "Салавате Юлаеве". В 122 матчах за уфимский клуб он набрал 142 (70+72 по системе "гол+пас") очка. В сезоне-2024/25 признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ.

До уфимской команды Ливо выступал в Северной Америке, в частности, в клубах НХЛ "Торонто", "Ванкувер", "Калгари", Каролина", "Сент-Луис".