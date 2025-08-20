Поиск

Экс-чемпион Hardcore FC Исламов уверен в победе Павловича над Кортес-Акостой в UFC

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore FC Ибрагим Исламов пожелал российскому тяжеловесу Сергею Павловичу нокаутировать американца Валдо Кортес-Акосту в предстоящем поединке в UFC.

"Соперник не подарок, но Павлович - боец очень высокого уровня, так что сомнений в нем не имею! Он заслуживает вернуться в титульную гонку. Желаю ему выиграть ярким нокаутом и порадовать нашу страну еще одной победой на международной арене", - сказал Исламов по прозвищу "Никархо" "Интерфаксу".

Бой состоится в субботу на турнире UFC в Шанхае.

UFC Сергей Павлович Ибрагим Исламов Валдо Кортес-Акоста
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });