Экс-чемпион Hardcore FC Исламов уверен в победе Павловича над Кортес-Акостой в UFC

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore FC Ибрагим Исламов пожелал российскому тяжеловесу Сергею Павловичу нокаутировать американца Валдо Кортес-Акосту в предстоящем поединке в UFC.

"Соперник не подарок, но Павлович - боец очень высокого уровня, так что сомнений в нем не имею! Он заслуживает вернуться в титульную гонку. Желаю ему выиграть ярким нокаутом и порадовать нашу страну еще одной победой на международной арене", - сказал Исламов по прозвищу "Никархо" "Интерфаксу".

Бой состоится в субботу на турнире UFC в Шанхае.