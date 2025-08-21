Определились финалисты чемпионата России по боксу-2025
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По итогам полуфинальных поединков, прошедших в четверг в Екатеринбурге в рамках чемпионата России по боксу, сформировался состав финальных пар.
До 49 кг: Эдмонд Худоян – Володя Мнацаканян
До 51 кг: Баир Батлаев – Расул Салиев
До 54 кг: Вячеслав Рогозин – Максим Кузнецов
До 57 кг: Андрей Пегливанян – Эдуард Саввин
До 60 кг: Руслан Белоусов – Всеволод Шумков
До 63,5 кг: Расул Магомедов – Илья Попов
До 67 кг: Даниил Беливитин – Евгений Кооль
До 71 кг: Сергей Колденков – Алексей Скомороха
До 75 кг: Исмаил Муцольгов – Сергей Сергеев
До 80 кг: Джамбулат Бижамов – Ильяс Магомедов
До 86 кг: Савелий Садома – Шарабутдин Атаев
До 92 кг: Рамазан Дадаев – Муслим Гаджимагомедов
Свыше 92 кг: Александр Дорофеев – Давид Суров
Финальные поединки состоятся 22 августа.
Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.