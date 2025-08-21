Поиск

Определились финалисты чемпионата России по боксу-2025

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По итогам полуфинальных поединков, прошедших в четверг в Екатеринбурге в рамках чемпионата России по боксу, сформировался состав финальных пар.

До 49 кг: Эдмонд Худоян – Володя Мнацаканян

До 51 кг: Баир Батлаев – Расул Салиев

До 54 кг: Вячеслав Рогозин – Максим Кузнецов

До 57 кг: Андрей Пегливанян – Эдуард Саввин

До 60 кг: Руслан Белоусов – Всеволод Шумков

До 63,5 кг: Расул Магомедов – Илья Попов

До 67 кг: Даниил Беливитин – Евгений Кооль

До 71 кг: Сергей Колденков – Алексей Скомороха

До 75 кг: Исмаил Муцольгов – Сергей Сергеев

До 80 кг: Джамбулат Бижамов – Ильяс Магомедов

До 86 кг: Савелий Садома – Шарабутдин Атаев

До 92 кг: Рамазан Дадаев – Муслим Гаджимагомедов

Свыше 92 кг: Александр Дорофеев – Давид Суров

Финальные поединки состоятся 22 августа.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.

бокс Екатеринбург
