СМИ сообщили об отказе "Краснодара" в переходе Сперцяна в "Саутгемптон"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" решил не отпускать полузащитника Эдуарда Сперцяна в "Саутгемптон", сообщает "РБ Спорт".

Отмечается, что "Краснодар" не получил стопроцентных гарантий в том, что "Саутгемптон" найдет технический способ перечислить деньги за игрока. В настоящий момент переводы затруднены в связи с антироссийскими санкциями.

Сперцян – воспитанник "Краснодара". В прошлом сезоне 25-летний спортсмен помог клубу впервые в истории стать чемпионом России. В 28 матчах РПЛ он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В нынешнем чемпионате России на его счету три гола и четыре голевых паса в пяти матчах.

"Саутгемптон" выступает в Чемпионшипе - втором по статусу дивизионе английского футбола.