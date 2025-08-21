Поиск

Шумков заявил, что не считает себя звездой чемпионата России по боксу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира‑2023, чемпион Европы‑2024 по боксу Всеволод Шумков заявил, что не воспринимает себя в качестве звезды проходящего в Екатеринбурге чемпионата России.

"Я даже не думал о том, что я какая-то звезда. Даже в мысли такие себе не пускал. Я еще не стал чемпионом мира, был только третьим. Хочется выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, в таком случае начну думать об этом", - сказал Шумков журналистам.

В четверг Шумков стал финалистом чемпионата России, победив в полуфинале в весовой категории до 60 кг Аршака Товмасяна.

"С Аршаком уже не в первый раз боксирую. Раньше выигрывал, и сейчас было сложнее настроиться. Забираться на гору легко, а задержаться – сложнее", - сказал Шумков, заверив, что к финалу соберется на все 100% и станет чемпионом.

Финалы чемпионата России пройдут в пятницу.

