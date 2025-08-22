Ари покинул пост спортивного директора "Торпедо"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экс-футболист Российской премьер-лиги Ари завершил свою работу на посту спортивного директора "Торпедо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Хочу поблагодарить "Торпедо" за возможность работы в клубе с великой историей, благодарен за бесценный опыт.

Особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего времени сотрудничества", - сказал Ари.

В этой должности бразилец работал с декабря прошлого года.

Будучи футболистом, Ари в качестве нападающего выступал за бразильские "Аваи", "Форталезу". Первым его европейским клубом был шведский "Кальмар", откуда он перешел в нидерландский АЗ. С 2010 по 2013 год Ари играл в московском "Спартаке", также в России выступал за "Краснодар" и столичный "Локомотив", с которым выиграл чемпионат России-2017/18. Получил паспорт РФ и был задействован в матчах сборной России.