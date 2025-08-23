"Локомотив" упустил победу над "Ростовом" в чемпионате России по футболу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" и "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 3:3 завершили матч шестого тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве.

После голов Алексея Батракова (7-я минута) и Дмитрия Воробьева (20) "Локомотив" обеспечил себе преимущество в два гола.

Во втором тайте "Ростов" отыгрался: отличились Мохаммад Мохеби (57, с пенальти) и Тимур Сулейманов (65).

На 82-й минуте Александр Сильянов вновь вывел "Локомотив" вперед, но победный счет хозяева поля не удержали: на 90+8 минуте ворота москвичей поразил Роналдо.

"Локомотив" продолжает лидироватьв турнирной таблице, в его активе 14 очков. Мосвичей, однако, может опередить "Краснодар" (12), который в воскресенье сыграет с "Крыльями Советов" в Самаре.

"Ростов – на 14-м месте, 4 очка.