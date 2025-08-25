Поиск

Футболист "Зенита" Ренан перешел в "Васко да Гама"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Защитник "Зенита" Роберт Ренан продолжит карьеру в бразильском "Васко да Гама", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

21-летний Ренан будет играть в команде из Рио-де-Жанейро на правах аренды.

"Соглашение действует до конца сезона-2025/26 с возможностью продления до окончания бразильского сезона-2026", - говорится в сообщении.

Роберт Ренан перешел в "Зенит" в 2023 году из бразильского "Коринтианса". В 2024 году переходил на правах аренды в бразильский "Интернасьонал", а также саудовский "Аш-Шабаб".

футбол Зенит Васко да Гама
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });