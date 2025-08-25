Футболист "Зенита" Ренан перешел в "Васко да Гама"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Защитник "Зенита" Роберт Ренан продолжит карьеру в бразильском "Васко да Гама", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

21-летний Ренан будет играть в команде из Рио-де-Жанейро на правах аренды.

"Соглашение действует до конца сезона-2025/26 с возможностью продления до окончания бразильского сезона-2026", - говорится в сообщении.

Роберт Ренан перешел в "Зенит" в 2023 году из бразильского "Коринтианса". В 2024 году переходил на правах аренды в бразильский "Интернасьонал", а также саудовский "Аш-Шабаб".