"Оренбург" арендовал у "Зенита" полузащитника Ду Кейроса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в "Оренбурге", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

25-летний бразилец будет играть в "Оренбурге" на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ду Кейрос перешел в "Зенит" летом 2023 года из бразильского "Коринтианса". В петербургской команде он провел 16 матчей, забив один гол. В 2024 и 2025 году выступал в аренде за бразильские "Гремио" и "Спорт Ресифи".