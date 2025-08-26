Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева победила американку Алисию Паркс в первом круге теннисного турнира Большого шлема USOpen-2025 в Нью-Йорке.

Результат встречи – 6:0, 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает пятое место, Паркс – 56-е.

Во втором круге Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой (№53 в мировом рейтинге), которая победила китаянку Линь Чжу (302).

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.