Поиск

Денис Лебедев заявил, что у российских боксеров нет дефицита в топ-соперниках

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что российские боксеры не испытывают недостатка в поединках с сильными соперниками.

"Мы не скучаем без боев, мы деремся с узбеками, казахами – дружественными нам странами. А бокс, который они показывают сегодня, - один из лучших в мире", - сказал Лебедев "Интерфаксу".

Собеседник агентства также высоко оценил бокс, который показали спортсмены на чемпионате России в Екатеринбурге.

"Я постоянно посещаю чемпионаты России и вижу, что уровень всех ребят вырос, приятно на это посмотреть. Все ребята молодцы, прогрессируют. Худоян всех переехал, неплохо отработал Рогозин – понравился этот молодой перспективный боксер", - отметил он.

"Организация на высоком уровне, молодцы. Я думаю, что следующим, которые будут проводить чемпионат, будет очень сложно соответствовать этому чемпионату. Ну и гостеприимство конечно же уральское как всегда на высоте", добавил также Лебедев.

Чемпионат России по боксу-2025 прошел в Екатеринбурге с 15 по 22 августа.

Денис Лебедев бокс Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });