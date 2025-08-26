Денис Лебедев заявил, что у российских боксеров нет дефицита в топ-соперниках

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что российские боксеры не испытывают недостатка в поединках с сильными соперниками.

"Мы не скучаем без боев, мы деремся с узбеками, казахами – дружественными нам странами. А бокс, который они показывают сегодня, - один из лучших в мире", - сказал Лебедев "Интерфаксу".

Собеседник агентства также высоко оценил бокс, который показали спортсмены на чемпионате России в Екатеринбурге.

"Я постоянно посещаю чемпионаты России и вижу, что уровень всех ребят вырос, приятно на это посмотреть. Все ребята молодцы, прогрессируют. Худоян всех переехал, неплохо отработал Рогозин – понравился этот молодой перспективный боксер", - отметил он.

"Организация на высоком уровне, молодцы. Я думаю, что следующим, которые будут проводить чемпионат, будет очень сложно соответствовать этому чемпионату. Ну и гостеприимство конечно же уральское как всегда на высоте", добавил также Лебедев.

Чемпионат России по боксу-2025 прошел в Екатеринбурге с 15 по 22 августа.