"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Динамо" в Кубке России по футболу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" победили московское "Динамо" в домашнем матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Судьбу встречи решила серия пенальти, в которой успешнее оказались игроки "Крыльев" (5:4).

"Крылья Советов" набрали 6 очков и занимают первое место в группе В. Далее идут "Динамо" (4), "Краснодар" (3) и "Сочи" (2).

"Сочи" и "Краснодар" матч третьего тура проводят сейчас.