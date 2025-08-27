Поиск

"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Динамо" в Кубке России по футболу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" победили московское "Динамо" в домашнем матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Судьбу встречи решила серия пенальти, в которой успешнее оказались игроки "Крыльев" (5:4).

"Крылья Советов" набрали 6 очков и занимают первое место в группе В. Далее идут "Динамо" (4), "Краснодар" (3) и "Сочи" (2).

"Сочи" и "Краснодар" матч третьего тура проводят сейчас.

Динамо Крылья Советов РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open

Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });