"Торпедо" обыграло СКА в КХЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:2 победило петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Торпедо" голы провели Андрей Белевич (14-я минута), Владислав Фирстов (36), Бобби Нарделла (54), Василий Атанасов (58), Сергей Гончарук (60, в пустые ворота).

Авторы голов в составе СКА: Валентин Зыков (30), Никита Смирнов (52).

Это вторая победа "Торпедо" над СКА в нынешнем сезоне. 8 сентября нижегородцы обыграли петербуржцев со счетом 3:2.

В прошлом сезоне главным тренером "Торпедо" был Игорь Ларионов, теперь занимающий аналогичную должность в СКА.