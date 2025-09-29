Хоккеисты "Локомотива" уступили "Динамо" в Минске

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" со счетом 3:2 одолело ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель определился в серии буллитов.

В составе "Динамо" в основное время голы провели Сэм Энас (25-я минута) и Вадим Мороз (34), в составе "Локомотива" - Артур Каюмов (21), Никита Кирьянов (43).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 16 очков. "Динамо" - на третьем месте, 14 баллов.

Московское "Динамо" на своем льду со счетом 2:3 уступило нижнекамскому "Нефтехимику".

"Нефтехимик" вел с разницей в три шайбы, что стало следствием точных бросков Евгения Митякина (9), Матвея Надворного (22), Андрея Белозерова (44).

У "Динамо" отличились Артем Сергеев (52), Даниил Прохоров (53).

"Динамо" занимает восьмое место в Западной конференции – 9 очков. "Нефтехимик" - на втором месте в Восточной, 12.