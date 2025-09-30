Поиск

CAS обязал ЦСКА выплатить экс-тренеру Федотову свыше 630 тыс. евро

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию бывшего главного тренера московского ФК ЦСКА Владимира Федотова, поданную в связи с досрочным расторжением по инициативе клуба трудового договора, сообщается на сайте CAS.

Согласно документу, ЦСКА должен выплатить Федотову 630,7 тыс. евро. Тогда как сам Федотов требовал компенсацию в размере годовой заработной платы (2,120 млн евро) с процентами за досрочное расторжение без уважительной причины. Клуб тогда счел, требования 59-летнего специалиста не соответствует условиям договора.

Федотов был отправлен в отставку в начале июня прошлого года, когда ЦСКА финишировал на шестом месте в чемпионате России. После этого Федотов попытался через палату разрешения споров РФС добиться компенсации за досрочное расторжение договора. Палата встала на сторону ЦСКА, тогда Федотов обратился в CAS.

ЦСКА РФС CAS футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

ЦСКА обыграл "Балтику" и вышел на первое место в РПЛ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Четыре гола Глушенкова помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });