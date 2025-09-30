CAS обязал ЦСКА выплатить экс-тренеру Федотову свыше 630 тыс. евро

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию бывшего главного тренера московского ФК ЦСКА Владимира Федотова, поданную в связи с досрочным расторжением по инициативе клуба трудового договора, сообщается на сайте CAS.

Согласно документу, ЦСКА должен выплатить Федотову 630,7 тыс. евро. Тогда как сам Федотов требовал компенсацию в размере годовой заработной платы (2,120 млн евро) с процентами за досрочное расторжение без уважительной причины. Клуб тогда счел, требования 59-летнего специалиста не соответствует условиям договора.

Федотов был отправлен в отставку в начале июня прошлого года, когда ЦСКА финишировал на шестом месте в чемпионате России. После этого Федотов попытался через палату разрешения споров РФС добиться компенсации за досрочное расторжение договора. Палата встала на сторону ЦСКА, тогда Федотов обратился в CAS.