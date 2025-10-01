"Карабах" вновь победил в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанский "Карабах" со счетом 2:0 обыграл датский "Копенгаген" во втором туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

На 28-й минуте встречи в Баку гол забил Абделла Зубир, на 84-й – Эммануэль Аддай.

"Карабах" выиграл второй матч подряд в ЛЧ. В предыдущем туре он взял верх над португальской "Бенфикой" (3:2).

Сейчас "Карабах" занимает четвертое место в группе, набрав 6 очков. По дополнительным показателям команда уступает "Баварии", "Реалу" и "Интеру".

"Копенгаген" – на 26-м месте, 1 балл.

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы.

В соревновании принимают участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.