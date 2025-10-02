Никита Михайлов из Fedor Team проведет бой на турнире Ural FC в Каспийске

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский боец Никита Михайлов, представляющий команду Fedor Team (Федор Емельяненко), встретится с бразильцем Риксоном Зенидимом в рамках главного события турнира лиги Ural FC.

Бой состоится 17 октября в Каспийске, сообщает пресс-служба лиги.

На счету 26-летнего Михайлова в смешанных единоборствах 11 побед и четыре поражения. За свою карьеру он успел выступить в Bellator, RCC и Fight Nights.

Его соперник, 26-летний Риксон Зенидим одержал 20 побед при трех поражений и одной ничьей. В октябре 2023 года бразилец предпринимал попытку попасть в UFC, но неудачно выступил в контендере.

Главным событием вечера станет возвращение бывшего участника UFC Омари Ахмедова, который впервые выйдет на ринг после ноябрьского боя 2022 года. Его соперником представитель Бразилии Родриго Кавалейро.