Экс-чемпион Hardcore ММА Рамазанов указал на заряженность Перейры на бой с Анкалаевым

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore ММА Шамиль Рамазанов предположил, что Алекс Перейра был лучше готов к поединку с Магомедом Анкалаевым, благодаря чему и победил россиянина в титульном поединке UFC.

"Не самый лучший день в карьере Магомеда. Не задалось все сразу. Видимо, Перейра был лучше готов в этот раз. Было видно, как он заряжен и жаждет победы. После пропущенного Магомед попытался пройти в ноги, а Алекс это обернул в свою пользу. Возможно, стоило бы просто отступить попробовать. Но сейчас уже рассуждать бессмысленно сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Думаю, что в следующем поединке соперником Магомеда станет кто-то из топов. Я бы посмотрел поединок с Прохазкой", - добавил Рамазанов.

Как сообщалось, бразильский боец смешанного стиля Перейра нокаутировал Анкалаева в главном поединке турнира UFC 320 в Лас-Вегасе. Благодаря этому, Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, отобрав его у россиянина.

